Skiongeluk prins Friso herdacht: ‘een gitzwarte bladzijde aan in het leven van de Oranjes’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: het skiongeluk van prins Friso wordt in herinnering geroepen. Donderdag was het precies tien jaar geleden dat dit nieuws heel Nederland schokte.

Jaar in jaar uit trokken de Oranjes in februari voor een skivakantie naar de Oostenrijkse plaats Lech. Maar sinds 2012 is het niet meer de onbezorgde week vol zon, sneeuw en après-ski die ze altijd meemaakten, maar zit er een zwart randje omheen. ‘Het is vandaag precies tien jaar geleden dat prins Friso bedolven raakte onder een lawine die hem uiteindelijk het leven kostte’, twittert AllThingsAmalia. Die dag, 17 februari 2012, zal nog lang in het geheugen gegrift staan van Nederland en van de koninklijke familie in het bijzonder. Samen met vriend Florian Moosbrugger skiede de broer van onze koning, zich bewust van de lawinegevaarcode die was afgegeven, op zijn laatste vakantiedag buiten de officiële piste toen het mis ging.

Moosbrugger komt er dankzij zijn lawine-airbag goed vanaf. Voor Friso zag het er direct een stuk minder goed uit. Hij had alleen een pieper bij zich en in de 25 minuten die hij onder sneeuw lag, kregen zijn hersenen te weinig zuurstof. De prins raakte in coma en anderhalf jaar lang lag Friso in het ziekenhuis. Op 44-jarige leeftijd is hij overleden en liet daarmee zijn vrouw Mabel en hun twee dochters, toentertijd 6 en 5 jaar, achter. Lech bleef ondanks alles voor de koninklijke familie vaste prik.

Veel verschillende media roepen het tragische ongeval van Friso in herinnering. Zo nodigt Tijd voor MAX royaltyverslaggever Josine Droogendijk uit, waarin zij onder meer over het ongeval vertelt. Niet iedereen is het eens met de manier waarop er in dit programma over het ongeluk gepraat wordt. Op Twitter levert Hannelore kritiek: ‘Jammer dat Josine Droogendijk met een glimlach vertelt over de dood van prins Friso. Ze lijkt te genieten … Het is eigenlijk een heel verdrietig en persoonlijk onderwerp.’

Ook op Instagram wordt stilgestaan bij prins Friso: ‘Vandaag precies tien jaar geleden brak een gitzwarte bladzijde aan in het leven van de Oranjes’, schrijft Libelle. Er zijn ook mensen die de gememoreerde gebeurtenis aangrijpen om het gevaar van off-piste skiën in zijn algemeenheid aan te kaarten op Twitter: ‘Het skiongeluk van Prins Friso is alweer 10 jaar geleden en helaas hebben de mensen er in die 10 jaar niet van geleerd om niet off-piste te skiën. Want er zijn nog steeds dodelijke slachtoffers’, schrijft Anja. Ook Andrea vindt het vervelend dat de nadruk niet méér ligt op het waarschuwen van mensen: ‘Vorige week zijn er wéér Nederlanders off-piste gegaan en gestorven.’