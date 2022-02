Afrikaans polderen

De beroemde poging van Arjan Lubach om de titel ‘farao der Nederlanden’ te mogen voeren loopt in 2016 op niets uit. De commissie verklaart zijn burgerinitiatief niet ontvankelijk, vooral omdat het om een privé-kwestie zou gaan. Als je het officieus houdt, kun je dus best een Afrikaanse koning zijn in Nederland. 2Doc: Kroniek van een moderne koning toont dat in de praktijk.

Regisseur Kees-Jan Husselman reist al tien jaar regelmatig naar Ghana om zich in de Ashanti-cultuur te verdiepen. In 2016, het jaar dat Lubach faalt, kiest de Ghanese gemeenschap in Nederland, die zo’n 25.000 leden telt, een koning. Deze fungeert, samen met andere lokale koningen, onder de opperkoning in Ghana, Otumfuo Osei Tutu II Asantehene. In Amsterdam valt de keuze van de raad van ouderen op koning Nyanin. Hij staat al dertig jaar midden in de Nederlandse samenleving en kan van daaruit veel voor de Ashanti-bevolking betekenen.

Nyanin denkt lang na over de verantwoordelijkheden voor hij toestemt. Husselman volgt Nyanin enkele jaren en toont hoe hij zich inzet bij overheid en kerken, gemakkelijk schakelend tussen Nederlands, Enge..

