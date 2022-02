Foto’s van stilgeboren dochter maken veel los op LinkedIn

Peter van der Sluis deelt een bijzonder bericht op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. ‘Mijn vrouw en ik waren in verwachting van ons tweede kindje’, schrijft Van der Sluis. ‘We waren de magische twaalf weken voorbij en konden roepen dat we iets heel moois verwachtten. Helaas veranderde dit moois tijdens een intakegesprek in het ziekenhuis in de veertiende week.’

Van der Sluis schrijft dat het kindje te veel vocht had en de doktoren zich zorgen maakten. Na onderzoeken bleek dat het kind een overlevingskans van 5 procent had, waarna Peter en zijn vrouw besloten om de zwangerschap te beëindigen. Wel werd het stel aangeraden dat Peters vrouw op een natuurlijke wijze zou bevallen.

In het ziekenhuis kreeg het paar een folder van Stich..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .