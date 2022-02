Een bom onder je leven

Hoe is het om als tiener op te groeien tussen vuurgevechten en bomaanslagen? Documentairemaker Issa Touma brengt de uitdagingen en dromen van drie jonge Syriërs in een notendop in beeld in 2Doc Kort: Jong in Aleppo.

De verwoestingen die de jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft aangericht zijn allesomvattend. Je ziet in deze HUMAN-documentaire de letterlijke gevolgen van alle gevechten: huizen waar slechts een puinhoop van over is, her en der afgewisseld met een versgestorte betonvloer waar iets nieuws moet verrijzen. Maar in de gesprekken met de drie jongeren Eva, Sarah en Abd worden ook de niet direct zichtbare gevolgen van de oorlog duidelijk: welke toekomst hebben zij na alles wat ze hebben doorgemaakt?

Hun levens stonden stil en inmiddels proberen ze op de puinhopen van alle verwoesting een nieuw bestaan op te bouwen. In een wereld die daarentegen niet stilstond en waar ze door sociale media volop zien wat zich daarin afspeelt. De drie generatie..

