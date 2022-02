Het nummer heet The Joker and The Queen. Ed Sheeran bracht dit nummer al eerder uit op zijn laatste album Equals, maar toen zong hij het in zijn eentje. Nu brengt hij dus een versie uit in samenwerking met Taylor Swift. Fans hoopten al langer op deze samenwerking en zochten in de afgelopen weken dan ook fanatiek naar hints om dit te bevestigen. Begin deze week bevestigde Ed Sheeran dan eindelijk de geruchten en liet hij weten dat hij inderdaad had samengewerkt met Taylor Swift voor een nieuwe versie.

De twee artiesten hebben al vaker succesvolle samenwerkingen gehad. Er zijn ondertussen vier nummers uitgebracht waarop ze samen te horen zijn. Bijna tien jaar na hun eerste samenwerking, het nummer Everything Has Changed uit 2012, wo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .