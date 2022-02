Nooit meer terug naar thuis

Waar 2020 in het teken stond van de 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn 2021 en 2022 gericht op de periode die erna kwam: de oorlog in Nederlands-Indië. In een documentaireserie vertellen mensen hun persoonlijke verhalen over deze tijd.

De rol van Nederland in dit geweld is lang onderbelicht gebleven. Nu volgende week een belangrijk rapport hierover verschijnt, komt die kant van het verhaal genoeg aan bod, vond Stichting Oorlogsverhalen. En naast het geweld vanuit de Nederlandse overheid gebeurde er veel meer in die tijd. Daarom heeft deze stichting ervoor gekozen persoonlijke getuigenissen te presenteren van mensen die in die tijd in Indië waren, over het geweld dat zij tegenkwamen.

Er was een grote groep Nederlandse Indiërs die al generaties lang in het huidige Indonesië woonde. Daarnaast waren er nog eens 200.000 Nederlandse militairen naar Indonesië gestuurd om ‘orde en vrede’ te brengen. In een documentaireserie van vijf afleveringen wil Stichting Oorlogsverha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .