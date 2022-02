Doordringen in het duister

Het is verleidelijk te ontkennen dat mensen op brute wijze om het leven gebracht kunnen worden. Toch zijn er mensen die deze werkelijkheid niet alleen moeten toegeven, maar zich zelfs moeten vastbijten in de zoektocht naar de dader. Ook als dat gevaarlijk en mentaal uiterst belastend is.

Aan het begin is het nog even zoeken wat er precies allemaal gaande is in Deceit. Een jonge vrouw in een nachtclub loopt, zogenaamd per ongeluk, tegen een man aan die de toiletten verlaat. Hun gesprek lijkt eerst flirterig, maar wordt al snel zakelijk. Zij biedt hem de mogelijkheid om samen te werken met haar baas. Schimmige zaken, drugshandel. Het kleurenpalet wijst daar ook op. Alles voelt kil aan.

De nachtclub wordt verlaten. Een smerig huis is de volgende locatie. Afgeleefd, een wc-pot vol spetters. Er lopen mensen rond zonder richting of doel. En dan: politie! Een inval! De jonge vrouw schreeuwt. Waarom wordt ze buitengesloten?

In een volgende scène blijkt de vrouw geen tussenpersoon in een drugshandel, maar een undercover..

