Cleopatra in 3D

In de MAX-serie In levenden lijve gaat acteur Derek de Lint op zoek naar het ware gezicht van historische figuren die we allemaal van naam kennen, maar die we nog nooit in het echt hebben gezien.

In de eerste aflevering reist De Lint naar Egypte om Cleopatra te leren kennen. Ze was de koningin van Egypte, een schoonheid en een wulpse verleidster. Tenminste, dat is hoe ze bekendstaat bij het grote publiek. Een beeld dat gevoed is door actrice Elizabeth Taylor, die in 1963 een verleidelijke, kwetsbare, maar ook harde vrouw neerzette in de beroemde film Cleopatra.

Maar klopt dat beeld wel? Samen met historicus Saskia Noot gaat De Lint op zoek naar het karakter, het uiterlijk en de leefomgeving van Cleopatra. Met alle informatie die ze verzamelen, maakt 3D-designer Mao Lin Liao een levensecht persoon, die De Lint en Noot aan het einde van de aflevering in levenden lijve ontmoeten.

Omdat er maar weinig beelden van Cleopatra bewaard zijn..

