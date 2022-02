‘Ik heb kanker, en nu?’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Nathalie vraagt zich af of we moeilijke zaken nog wel openlijk mogen bespreken.

Nathalie Herder deelt op LinkedIn dat ze kanker heeft. Ze stelt de vraag: ‘En nu?’ Want de diagnose kanker heeft nogal wat invloed. Nathalie vraagt zich af of ze wel kan zeggen dat ze ziek is. ‘Wat als ze vragen naar het gat op mijn cv? Ik wil niet dat het mij en mijn loopbaan beïnvloedt, maar dat doet het wel. Ik wil ook niet dat het mij en mijn leven beïnvloedt, maar dat doet het wel’, zo schrijft ze verder. ‘Ik wil niet dat kanker een deel van mij is, maar dat is het wel. Het kan toch niet zo zijn dat ik dit deel moet gaan verbergen voor mijn toekomstige werkgever en dat ik niet volledig mezelf kan zijn?’

Op Instagram deelt ze over haar leven met borstkanker (@nathalieherder) en ze zit ook achter het account @borstkankervoordummi..

