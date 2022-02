Gelikte geschiedenisles

De eerste aflevering van docu-serie Het verhaal van Nederland is met 1,7 miljoen toeschouwers direct een kijkcijferhit. Vanwege de primetime-uitzending, maar ook omdat onze vaderlandse geschiedenis nu eenmaal een boeiend verhaal is, die geen opgeklopte spanning of gewichtigdoenerij nodig heeft.

Presentator Daan Schuurmans kijkt in de camera. Zijn hese stem houdt even pauze om het vervolg meer impact te geven. Schuurmans weet hoe hij zich staande houdt in historische films, zoals de remake van Floris of De Brief voor de Koning. In Het verhaal van Nederland vertelt hij als een soort alwetende leraar het verhaal van de geschiedenis van de Nederlandse canon. Deels komen conservatoren en professoren aan het woord, deels zien we een reconstructie van de geschiedenis, gegoten in een dramatische vorm met herkenbare personages. In de eerste aflevering komt de prehistorie aan de orde, waarin jagers-verzamelaars plaatsmaken voor een agrarische samenleving. Daarin komt – openlijk toegegeven – wat gespeculeer en a..

