Pesten tot de dood

Elke week overlijdt in Nederland één tiener door zelfdoding en daarmee is het volgens 113 Zelfmoordpreventie een maatschappelijk probleem dat volop aandacht verdient. In de documentaire Eindeloos gepest vertellen familie, vrienden en vriendinnen hoe het pesten de 14-jarige Maryana te veel werd.

‘Jij hebt geen vrienden!!’ Afgewisseld met ‘Aansteller’ of ‘Jij bent lelijk’. Maar Maryana krijgt ook letterlijk reacties op Instagram met de tekst: ‘Waarom pleeg je geen zelfmoord?’ Hoe zoiets erin hakt, weet ook Maryana’s broer Damiam. Ook hij werd gepest en nam het lange tijd voor zijn bijna vier jaar jongere zusje op. Tot het niet meer ging en hij bij zijn vriendin ging wonen. ‘Als ik dat niet gedaan had, was mijn moeder mij ook kwijt geweest.’ Hij zag zijn zusje stiller en stiller worden, terwijl Maryana aan de andere kant heel uitgesproken was. In kledingstijl en make-up, ze was ‘anders’, wat volgens senior onderzoeker dr. Saskia Mérelle van 113 Zelfmoordpreventie kan leiden tot pesten. Toen ze uit de kast kwam als biseksueel was d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .