Tekenaar Devon Rodriguez portretteert vreemden in de metro. Met succes

Wie in de metro van New York tegenover tekenaar Devon Rodriguez (26) komt te zitten, heeft een felbegeerd stoeltje. De tekenaar is wereldberoemd dankzij de portretten die hij maakt van vreemden in de metro. In 2020 meldde hij zich aan op TikTok. Hij ging filmpjes delen van zijn tekeningen, die hij al filmend aan gelukkige vreemden in de metro gaf. Nu heeft hij 23,4 miljoen volgers op dat platform, en op Instagram nog eens 3,4 miljoen.

Voor zijn plotselinge wereldfaam had Rodriguez er al de nodige vlieguren opzitten als tekenaar en schilder. Hij groeide op in stadsgedeelte The Bronx, en ging daar naar Samuel Gompers High School nadat hij afgewezen was voor een prestigieuze kunstschool. Daar ontmoette hij kunstdocent Jeremy Harper, zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .