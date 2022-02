De mens achter het verhaal

‘Do you wanna know, what I’m gonna show?’ (Wil je weten wat ik je ga laten zien?) Het refrein van Ruuds lied klinkt boven zijn gitaarspel uit in het donker bij het kampvuur. Zijn maten zitten om de vlammen en wiegen mee op het ritme. Tijdens deze trip gaat Ruud het eindelijk aantonen, hij is ervan overtuigd. Met een heel sterke laser gaan hij en zijn vrienden bewijzen dat de aarde plat is.

Met z’n vieren rijden ze in een camper naar Calais. Daar, op de krijtrotsen van Normandië moet de laser helemaal naar de overkant van het kanaal schijnen. Jeffrey neemt de boot voor de overtocht. Als de laser de rots aan de overkant raakt op dezelfde hoogte als in Calais, is dat het bewijs dat de aarde plat is. Want als er een bolling in het oppervlak v..

