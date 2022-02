Spotify verwijdert zonder aankondiging 71 afleveringen van podcast Joe Rogan

Spotify heeft vrijdag 71 afleveringen van de podcast The Joe Rogan Experience verwijderd. De muziekstreamingdienst deed dat zonder het te melden. Spotify staat onder druk om meer te doen tegen de verspreiding van desinformatie in de podcast van host Joe Rogan.

Stockholm

Met de verwijdering maakt Spotify duidelijk dat het informatie die het platform zelf verspreidt, toch wil censureren. Topman Daniel Ek stelde woensdag in gesprek met aandeelhouders nog dat de streamingdienst geen beleidswijzigingen doorvoert ‘vanwege één podcastmaker, noch vanwege media-aandacht of oproepen van wie dan ook’. Wel kondigde hij toen aan dat bij podcasts over corona voortaan links zouden staan naar de nieuwste informatie en inzichten over de pandemie uit betrouwbare bronnen.

Spotify maakt nu in korte tijd een dezelfde ontwikkeling door als andere internetbedrijven, zoals Facebook en Twitter. Ook zij wilden aanvankelijk niet optreden als censor van uitwassen zoals desinformatie en haatzaaien, maar gingen er alsnog ert..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .