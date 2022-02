Freestyle-skiër Isabelle Hanssen legt op TikTok uit waarom ze niet naar de Olympische Spelen mag

Isabelle Hanssen legt uit waarom ze niet naar de Olympische Spelen mag in een video op TikTok. Ze begint de video met een uitleg over dat er veel bij komt kijken en dat een kort filmpje eigenlijk te weinig is om de hele situatie uit te leggen.

Ze legt uit dat er internationale olympische kwalificatie eisen zijn, maar daarnaast zijn er ook nationale eisen om je te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. In Nederland zijn die eisen gebaseerd op medaillekansen, legt ze uit. Isabelle vertelt dat ze de internationale kwalificatie eisen in 2014, 2018 en 2022 heeft gehaald. ‘Maar in Nederland zijn we daar veel strenger in.’ Door corona waren er minder wedstrijden en had ze maar vijf wedstrijden om zich te kwalificeren.

Toen de kwalif..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .