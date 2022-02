Baanbrekende proef

Het herhalen van baanbrekende experimenten uit de Nederlandse wetenschappelijke geschiedenis; die interessante insteek koos presentator en wetenschapsjournalist Diederik Jekel voor de achtdelige NTR-serie Jekels Jacht. Een aantal van de wetenschappers die daarin de revue passeren, is wereldberoemd geworden − denk aan Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek. Anderen zijn minder bekend bij het grote publiek, zoals Gerrit Moll en Cornelis Drebbel.

De acht experimenten die Jekel in deze serie herhaalt, hebben ons leven en onze wereld veranderd, stelt de presentator. Ze droegen namelijk bij aan de ontwikkeling van onderzeeboten, navigatiesystemen, MRI-scanners en foto’s van baby’s in de baarmoeder.

In de eerste aflevering staat Buys Ballot centraal. In 1845 voerde hij een proef uit om het dopplereffect te bewijzen. Vandaag de dag heeft iedereen dit verschijnsel weleens waargenomen: de sirene van een ambulance, politie- of brandweerwagen klinkt hoger als de auto komt aanrijden dan wanneer die van ons af beweegt.

Buys Ballot moest destijds een ingewikkeld experiment bedenken om het verschijnsel vast te stellen. In 1845 bestond de auto nog niet; de stoomtrein had pas een aant..

