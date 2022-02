Whoopi Goldberg geschorst na uitspraken over de Holocaust

Actrice en presentatrice Whoopi Goldberg deed afgelopen week op de Amerikaanse televisie opvallende uitspraken over de Holocaust. In de populaire talkshow The View stelde Goldberg dat het tijdens de Holocaust niet ging om een rassenkwestie, maar ‘twee groepen witte mensen tegenover elkaar.’ Door die uitspraken is Goldberg voor twee weken geschorst bij het programma.

Op sociale media kreeg Goldberg veel kritiek over haar uitspraken. Onder andere Ben Shapiro schrijft dat haar uitspraken niet alleen dom, maar ook verraderlijk zijn: ‘Het bagatelliseert de minderheidsstatus van joden, door de intersectie-argumenten te verdedigen die tegenwoordig antisemitisme rechtvaardigen.’

Via Twitter heeft Goldberg haar excuses aangeboden. In het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .