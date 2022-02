‘Spreek niet van pittige tante’

@Marloes noemt zichzelf een deadlinejunkie, is een gezellige twitteraar en deelt over van alles wat haar bezighoudt. De laatste dagen gaat dat overigens over positieve coronatesten in het gezin, maar daar is ze momenteel bepaald niet de enige in. Nu hoef je geen raketgeleerde te zijn om te weten dat het coronavirus viraal gaat. De vraag van Marloes die ze deze week op het socialemediaplatform stelt, maakt wel wat los en gaat viraal met duizenden reacties: ‘Kunnen we er alsjeblieft mee stoppen om vrouwen met een mening, of die voor zichzelf opkomen, een ‘pittige tante’ te noemen? Heb nog nooit iemand een man een ‘pittige oom’ horen noemen om dezelfde reden.’

Nu wordt er opgeroepen om te stoppen met te spreken over ‘pittige tante’, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .