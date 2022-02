De serie ‘Het verhaal van Nederland’ wil de geschiedenis tastbaar maken. Wat kunnen we verwachten?

Hilversum

Het verhaal van Nederland begint in 300.000 voor Christus wanneer de eerste jager-verzamelaars zich in het huidige Nederland vestigen, en eindigt in 1950 met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf woensdag is de tiendelige serie wekelijks op NPO 1 te zien. Theun Termijtelen is als uitvoerend producent betrokken bij het maken van de serie.

Wat kan de kijker verwachten?

‘Herkenning. Dat waar de leerkracht tijdens de geschiedenislessen over sprak, laten we daadwerkelijk zien. De serie is een toegankelijke manier om aan een breed publiek onze eigen geschiedenis te tonen. In de serie lopen historische feiten en fictieve verhalen door elkaar. Verteller Daan Schuurmans neemt daarbij samen met deskundigen de kijker aan de hand mee e..

