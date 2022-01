Het plezier tussen toptennissers Nadal en Federer spat van deze oude video af

Afgelopen weekend won tennisser Rafael Nadal (35) de Australian Open. ‘I even don’t know what to say guys,’ vertelde hij na afloop. Lachend en verbaasd legde hij zijn hand op de beker die hij net gewonnen had. Een bijzondere overwinning, niet alleen omdat-ie hard bevochten was in een lange, spannende wedstrijd. Met 21 grandslam-overwinningen is Nadal nu recordhouder in het mannentennis. Tussen alle felicitaties was die van collega Roger Federer extra bijzonder. Zijn vriend én grote rivaal is met ‘maar’ 20 grandslams niet langer deelgenoot van het record.

Op Instagram schreef Federer dat hij een grote inspiratiebron is voor hem en vele anderen. Algemene woorden misschien, maar ze lijken oprecht, voor iedereen die iets meegekregen heeft van..

