Onderscheiding voor Tineke de Nooij

Hilversum

Tineke de Nooij (80) heeft zaterdag in een speciale uitzending van de TinekeShow op NPO Radio 5 afscheid genomen van haar publiek. De radio-dj legt na ruim zestig jaar haar werkzaamheden neer. Tijdens de show werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, werden herinneringen opgehaald en speciaal voor de radiopresentatrice de Tineke Top-40 gedraaid. De uitzending werd live uitgezonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. De koninklijke onderscheiding kreeg De Nooij uit handen van Mark Röell, burgemeester van Baarn. In de Tineke Top-40 kwamen allerlei hits voorbij die te maken hebben met het leven en de radioloopbaan van De Nooij. <

