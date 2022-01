Jildou van der Bijl, de creatief directeur van het maandblad LINDA., blijft erbij dat Linda de Mol haar broer John de Mol niet heeft ingelicht over het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag van The Voice-coach Ali B.

Hilversum

Dat vertelde ze vrijdagavond bij Op1 naar aanleiding van het nieuws dat de redactie van LINDA. daar al sinds 2020 van op de hoogte was, maar het verhaal niet rond kreeg voor een artikel.

Dat Linda de Mol haar broer niet al eerder heeft verteld over vermeend zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag door Ali B, komt doordat Van der Bijl haar dat gevraagd had. ‘Ik heb Linda gemeld dat we contact hadden met die vrouwen. En haar op het hart gedrukt dat het vertrouwelijk was’, zei Van der Bijl bij Op1.

Het stoort Van der Bijl dat vrijdag, sinds bekend werd dat LINDA. al in 2020 bezig was met een verhaal over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, het idee is ontstaan dat het heeft willen verhullen dat er..

