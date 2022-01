Frequin: heb nog maar kort te leven

Laren

Oud-tv-presentator Willibrord Frequin is ernstig ziek en heeft naar eigen zeggen niet lang meer te leven. In een interview met De Telegraaf meldt de 80-jarige Frequin dat vorig jaar bij hem een vorm van parkinson (vasculair parkinsonisme) is vastgesteld. ‘Ik wil even mijn verhaal kwijt. Ik vrees dat ik nog maar kort te leven heb...’, zegt Frequin tegen de krant. Hij vertelt dat hij bijna geen energie meer heeft en zelfstandig niet meer uit zijn bed kan komen, al verschilt zijn toestand wel van dag tot dag. ‘Ik ben helemaal op en versleten.’ Hoelang hij nog te leven heeft, weet hij niet. <

