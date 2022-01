Vrijheid, blijheid

De 19-jarige Dunya wil graag zangeres worden. Haar moeder, Sabine, was ook zangeres. En haar moeder was dat ook. Maar deze gedeelde familiepassie garandeert geen geluk, zo blijkt. De oma van Dunya is uit het leven gestapt, geplaagd door trauma’s door misbruik in haar kindertijd. Sabine heeft een tijd op straat geleefd. In Dunya maakt filmmaker Tim Bary een intiem beeld van de band van Dunya en Sabine. Intergenerationeel trauma en drugsgebruik bindt hen, maar weegt evengoed op hun relatie.

Dunya wil graag uit huis. Ondanks dat ze van haar moeder houdt, voelt ze zich soms ook door haar in het nauw gedreven. Een eigen huis biedt wat meer vrijheid. Maar voor een huis heb je geld nodig. Sabine steunt haar, maar heeft een ..

