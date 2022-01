Viral: Het goedlopende TikTok-account van het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum heeft een goedlopend account op TikTok. Ze hebben maar liefst 105.000 volgers. Door dit leerzame TikTok-account wordt een jongere generatie bereikt, en dat slaat aan. Op het account zijn verschillende soorten video’s te vinden. Er is ook de optie om een vraag in te sturen, zodat het Rijksmuseum deze vraag kan beantwoorden.

Door middel van een creatieve TikTok met legopoppetjes liet het museum afgelopen week weten weer open te gaan voor publiek. De meeste TikToks zijn in het Engels ingesproken of met Engelse ondertiteling, om een groter publiek te bereiken. Veel van de reacties onder de TikTok-video’s zijn ook in het Engels.

In een van de video’s wordt het Melkmeisje van Johannes Vermeer toegelicht. Acteur Nasrdin Dcha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .