Veel oudere muzikanten worstelen met de vraag of ze niet moeten stoppen met optreden, maar Henny Vrienten, bekend als zanger van Doe Maar, had geen keus: hij moest stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Zanger en dichter Jan Rot daarentegen treedt op tot hij erbij neervalt. Angela Groothuizen toert nog met de Dolly Dots. Samen met nog een aantal muzikanten op leeftijd worden ze gevolgd in de documentaire Tot de laatste snik?!.

Hoewel ze zelf de zestig inmiddels is gepasseerd, treedt Angela Groothuizen nog altijd op met de meidengroep de Dolly Dots. Vroeger was je carrière wel klaar als je veertig was, maar de Dolly Dots zijn die leeftijd al ver gepasseerd. Binnenkort houdt Groothuizen er echter mee op. ‘Ik moet steeds harder werken om die stem een beetje op gang te krijgen’, zegt ze. ‘Ik ben gewoon versleten, man!’ Te zien is hoe ze tijdens een laatste toer nog een keer alles geven. ‘Ik zie het als een heel mooi laatste rondje. Ik geniet er enorm van en dan is het goed.’

Het idee voor de documentaire kwam van Vrienten en is mooi en sympathiek uitgevoerd door regisseur Marcel Goedhart. Monique en Suzanne Klemann van Loïs Lane weten eveneens van geen ophoud..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .