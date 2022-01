Wie schildert zich naar het Rijksmuseum?

Wie bewijst zich dit jaar als de beste kunstschilder van Nederland? Dat is de inzet van Project Rembrandt van de NTR.

Vorige week ging het derde seizoen van start. Van de dertig deelnemers waren er aan het einde van de aflevering nog tien kandidaten over. In deze tweede aflevering begint de competitie echt en worden de amateur-kunstschilders gelijk in het diepe gegooid. Ze krijgen namelijk opdrachten waarbij het menselijk lichaam centraal staat.

De kandidaten schetsen en schilderen het lichaam van modellen die voor hen poseren. Weten ze dat geloofwaardig weer te geven? Kennis van verhoudingen en de bouw van het lichaam, met name de spieren, blijkt daarvoor onontbeerlijk.

Twee docenten begeleiden de amateur-kunstschilders tijdens de competitie. Iris Frederix en Tyas Leeuwerink hebben elk vijf kandidaten onder hun hoede genomen. De stijl waarmee ze hu..

