Van support naar obsessie

De dramafilm The Kindergarten Teacher zindert van de onderhuidse spanning. Het trekt je als kijker mee het verhaal in en je houdt je hart vast voor wat komen gaat.

Naarmate The Kindergarten Teacher vordert, krijg je steeds meer de koude rillingen van hoofdpersoon Lisa Spinelli. Dat is vreemd, want in eerste instantie is ze niet de persoon waarbij je dit verwacht. Sterker nog: ze is kleuterjuf op een kinderopvang. Liefdevol betrokken bij alle kinderen. Zoals zij de kinderen leert hoe ze een S moeten schrijven – die kronkelende letter die lijkt op een slang – getuigt van inlevingsvermogen.

Thuis leidt ze een vrij doorsnee, teruggetrokken bestaan. Een man, twee weerbarstige puberkinderen en als enige uitspatting de cursus om dichten te leren. Heel veel talent heeft ze niet. Haar metaforen worden als nogal saai beoordeeld. Alles verandert als een van de kinderen in haar klasje, de vijfjarige Jimmy..

