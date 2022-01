Is Duitsland beter in het herdenken van de Holocaust dan Nederland? In de EO-documentaire Wieder Gut? gaan de Nederlander Ruben Gischler en de Duitser Tobias Müller op zoek naar de lessen die beide landen hebben getrokken uit de Jodenvervolging.

Vandaag is het Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Een mooi moment om te kijken hoe Duitsland en Nederland – zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog – de Holocaust herdenken. Daarom gaan filmer Ruben Gischler en zijn Duitse buurman Tobias Müller op pad. In hun rode Eend crossen ze heen en weer tussen beide landen. Ze spreken overlevenden, scholieren en inwoners, op zoek naar antwoord op de vraag: Is het wieder gut, is het weer goed?

‘In Duitsland lopen we 35 jaar voor op Nederland’, zegt Müller aan het begin van de aflevering. Want al in 1985 sprak de toenmalige president over de schuld van Duitsland. Mark Rutte bood pas in 2020 zijn excuses aan voor het overheidshandelen in de Tweede Wereldoorlog. Maakt dat van Duitsland een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .