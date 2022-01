Viral: Kelly vraagt op Tinder of geïnteresseerden hun cv en motivatie willen mailen

Zoals zoveel mensen is Kelly op zoek naar de liefde. De negentienjarige heeft een profiel op Tinder, maar pakt het anders aan dan de rest om leuke reacties uit te lokken. ‘Openstaande vacature: boyfriend material’, kopt haar profiel in de dating-app. Daaronder vraagt ze of geïnteresseerden hun cv en motivatie kunnen mailen. ‘Ik probeer binnen 3-5 werkdagen te reageren op je sollicitatie tot ‘match made in heaven’. Vergeet je nummer niet achter te laten zodat je makkelijk te bereiken bent.’

De reacties die ze krijgt plaatst Kelly op TikTok, terwijl ze de namen en contactgegevens afschermt. ‘Ik wilde bij deze een reactie plaatsen op uw vacature als match made in heaven, ik ben erg geïnteresseerd naar de functie: jouw toekomstige man’, reage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .