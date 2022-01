Vanavond op televisie: Inzet voor de toeristen en een goede boterham, tot welke prijs?

Nu de bergtoeristen in het Himalayagebied wegblijven vanwege corona, vallen voor veel lokale bewoners hun inkomsten weg. Een straf van goden, denken velen. Jangmu Sherpa gaat daarom met een team op pad om afval van de bergen te verzamelen, om de goden weer gunstig te stemmen. Dat is niet zonder risico.

Geertjan Lassche (Frontberichten) maakt met Schone Bergen een intieme docu, grotendeels gefilmd met helmcamera’s, de snijdende wind constant hoorbaar en alles in de lokale taal gesproken. De sfeer waarin het verhaal van de familie Sherpa zich langzaam ontvouwt, is meteen pakkend.

Sinds de dood van vader Dorjee is Mingma kostwinner. Hij werkt als berggids. Ook Dorjee werkte in de bergen, als drager en later als berggids voor buitenlandse expedities. Nadat hij zijn vingertoppen was kwijtgeraakt, moest hij echter voortaan in het basiskamp blijven. Mingma gaat op expeditie om de K2 te beklimmen, in de winter. 8611 meter hoog. ‘Heel Nepal zal trots zijn als het hem en zijn team lukt’, zegt zijn zus Jangmu. Zij en haar twee jongere zussen zijn ..

