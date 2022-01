Slaapkamergesprekken

Stellen bespreken in het televisieprogramma Naar bed de hoogte- en dieptepunten van hun relatie. Dat doen ze gehuld in pyjama, van onder een warm dekbed in hun eigen slaapkamer. Maar heel anders dan de titel en de interviewsetting misschien doen vermoeden, staat wat er tussen de lakens gebeurt niet voorop als gespreksonderwerp.

Een rood satijnen dekbed, een kleurrijk schilderij aan de wand of een foto van een van de geliefden op het nachtkastje. Elke slaapkamer is anders, elk stel is anders en ieder beleeft zijn relatie anders. De koppels in Naar bed vertellen aan elkaar wat ze waarderen aan de ander, waar ze minder blij mee zijn en wat hun relatie sterker maakt.

De gesprekken waaieren in deze tweede aflevering uiteen van oppervlakkige conversaties tussen homostel Ruud (60) en Jerry (52) over de liefde van Jerry voor designertassen en laarzen met hoge hakken die hij het liefst het eerst ziet als hij ’s ochtends wakker wordt tot de turbulente start van de relatie tussen de mannen Axe (41) en Robin (33). Robin loog alles bij elkaar toen hij Axe net kende. Nie..

