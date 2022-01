Marconi-oeuvreprijs voor dj Stefan Stasse

Hilversum

NPO Radio 2-dj Stefan Stasse krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. Dat heeft de organisatie van de Gouden RadioRing maandag bekendgemaakt. NPO Radio 5 wint de Marconi voor beste radiozender. Volgens de jury van de Marconi’s verdient Stasse de oeuvreprijs omdat hij al jaren vele andere radiomakers inspireert met zijn ‘unieke creativiteit’. ‘In al zijn programma’s staat Stefan in heel nauw contact met de luisteraar’, staat in het juryrapport. Stasse maakte jarenlang het programma Theater van het Sentiment, dat in 2001 werd bekroond met de Zilveren Reissmicrofoon. Het programma won in 2007 een Gouden RadioRing. Sinds 2013 maakt de presentator De Staat van Stasse. NPO Radio 5 is dit jaar uitgeroepen tot beste ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .