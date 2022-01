Als één schaap in de dam valt ... dan doet-ie het gewoon weer

Een schaap is in het water tussen twee groene weilanden gevallen. De onderste helft van zijn vacht is donker van de modder. Maar een man, vermoedelijk de boer, schiet hem te hulp: wijdbeens gaat hij boven de modder staan om het schaap weer de kant op krijgen. Het schaap zelf heeft echter andere plannen, zoals te zien is in een populair filmpje van zestien fantastische seconden.

Met een knie op de kant lukt het de redder in nood om het schaap enigszins de wal op te krijgen. Het paaltje van de gespannen omheining ligt op de grond rond de plek van het tweetal, zodat het schaap weer makkelijk het weiland in kan. Na een laatste duw van zijn redder huppelt het nu zwart-witte schaap het weiland in. Eind goed al goed. Het schaap is al een meter o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .