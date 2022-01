Het digitale gevaar

Toen iedereen nog enthousiast was over nieuwe digitale media, was Hans Schnitzler al kritisch op Big Tech. Nu de zorgen over de macht van Silicon Valley steeds meer draagvlak krijgen, mag de tech-filosoof zijn visie op de toekomst uitgebreid uiteenzetten.

In VPRO Tegenlicht doet Hans Schnitzler zijn visie op Big Tech uit de doeken aan de hand van fragmenten uit de twintigjarige geschiedenis van het programma over future affairs. De tech-filosoof weet waar hij over praat, hij schreef in 2015 het boek Het Digitale Proletariaat. Daarin stelt hij dat zoals Karl Marx de klassenstrijd beschreef tussen de bourgeoisie van grootindustriëlen en het proletariaat van fabrieksarbeiders, er in onze tijd een klassenstrijd tussen informatieverwerkers en machtige grootdatabezitters bezig is. Ook de problematische kant van Marx ziet Schnitzler scherp: zoals in de marxistische visie de arbeider niet meer waarde heeft dan zijn economische, zo dreigt de mens, gereduceerd tot data, n..

