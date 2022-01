Virtuele tour door Rome

Door middel van korte video’s op TikTok en Instagram neemt Mitra Talarman haar volgers mee door Rome. Ze passeert bekende punten als het Colosseum, de Spaanse trappen en het Pantheon, maar ze neemt haar achterban, bestaande uit meer dan 170.000 volgers, ook mee door kleine achteraf gelegen straatjes, onbekende wijken, gebouwen ver buiten het centrum van de stad en punten waar normaal gesproken geen toerist te vinden is.

Daarnaast geeft Mitra ook uitgebreid uitleg over de toeristische attracties. Ze praat over het best bewaarde geheim van Rome: de Trevifontein. Het stroomt hier bijna altijd over van de toeristen, maar onder de Trevifontein bevindt zich het ondergrondse Vicus Caprarius (The city of water). Hier zijn de meeste toeristen niet..

