Ruim 2,4 miljoen kijkers De Slimste Mens

De finale van het negentiende seizoen van De Slimste Mens, die werd gewonnen door acteur Jacob Derwig, heeft vrijdagavond ruim 2,4 miljoen kijkers getrokken en was daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek het best bekeken programma van de dag. De kennisquiz kende met zanger Jan Rot een bijzondere kandidaat. De ongeneeslijk zieke Rot (64) deed in 2012 al mee, maar verloor toen de finale van Arjen Lubach. Een van zijn laatste wensen was om nog een keer mee te doen aan het programma. Hij strandde afgelopen woensdag in de kwartfinale. <

