Vergeven, niet vergeten

In de indrukwekkende Spaanse documentaire The Silence of Others volgen filmmakers Almudena Carracedo en Robert Bahar zes jaar lang de strijd om erkenning van een groep nabestaanden van slachtoffers van het Franco-regime.

Als dictator Francisco Franco in 1975 overlijdt, is dat voor velen in Spanje een opluchting. Ondanks het herstel van de monarchie daarna, gaat het regime in veel opzichten door. Franco blijft populair en krijgt een prachtig praalgraf. Veel van zijn medewerkers blijven aan de macht in de nieuwe regering. Ook neemt het parlement een amnestiewet aan die ervoor zorgt dat zij niet gerechtelijk te vervolgen zijn. Sterker nog: onderzoek naar misdaden is niet toegestaan. Er wordt met nobel klinkende woorden gesproken over vergeving voor allen voor een nieuwe start. Maar kun je vergeving afdwingen? En zelfs als slachtoffers bereid zijn te vergeven, betekent dat niet dat ze hun dierbaren ook zijn vergeten. Waar zijn de naar schatting honderdduizen..

