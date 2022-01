Gezelligheid en diepgang aan Como Meer

Twee bekende Nederlanders in een vakantiehuis aan het water in Zuid-Europa met als gastheer een presentator met een witte hoed op. Dat klinkt als de formule van het bekende Villa Felderhof. Beau van Erven Dorens doet in Lago di Beau in feite precies hetzelfde. Zondagavond zijn Ernst Kuipers en Edsilia Rombley te gast.

Het is een beproefd recept: op televisie met bekende Nederlanders praten over hun leven en werk. In Lago di Beau doet Beau van Erven Dorens dat nu al een aantal weken in het huisje van de Italiaanse schrijver Guiseppe Guin aan het Como Meer. Door de fraaie ligging en de vele mogelijkheden tot ontspanning in de buurt ontstaat een sfeer van gemoedelijkheid waarin ook ruimte is voor diepere gesprekken. Precies hetzelfde deed Rik Felderhof van 1996 tot 2010 in zijn villa aan de Côte d’Azur. Beide programma’s lijken als twee druppels water op elkaar, tot aan het witte hoedje dat Beau draagt. Zelf zegt Beau daarover: ‘Zelfde form..

