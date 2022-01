Integreren in boerenleven

Eind vorig jaar maakte Nederland voor het eerst kennis met de hippe millennial Ayoub die ervan droomt als eerste Marokkaans-Nederlandse boer een eigen melkveebedrijf te runnen. Een atypische boer, zo lijkt het als je alleen naar de buitenkant kijkt. Qua intrinsieke motivatie en passie voor koeien is hij echter helemaal niet atypisch, zien we in de vierde aflevering van Boer Ayoub.