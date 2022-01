Over The Voice of Holland en slachtoffers die nu overschreeuwd worden

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: reacties op misstanden bij The Voice of Holland.

Logo van RTL op het Mediapark. The Voice of Holland is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

Talentenjacht The Voice of Holland is stilgelegd naar aanleiding van misstanden achter de schermen. Dat nieuws beheerst gesprekken op sociale media en in Hilversum. De stemmen die nog ontbreken zijn niet de minste: die van de slachtoffers. De redactie van YouTube-programma BOOS deed maandenlang onderzoek naar misstanden bij The Voice. In de aflevering van donderdag volgen verhalen van slachtoffers van onder meer seksueel wangedrag. Als reactie trokken sponsors zich terug.

Bandleider Jeroen Rietbergen bekende in een statement contact van ‘seksuele aard’ gehad te hebben met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Meer namen werden zachtjes gefluisterd, of luidkeels geroepen, van medewerkers bij The Voice maar ook elder..

