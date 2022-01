EO start meidenplatform CHICA. ‘Wat weten jongens van ongesteldheid?’

Hilversum

Wat is het verschil tussen een mening en een haatreactie? En wat weten jongens van ongesteldheid? De EO-presentatoren Anne-Mar Zwart, Rachel Rosier en Anne Appelo gaan vanaf deze week in gesprek met experts en meiden tussen de negen en veertien jaar over onderwerpen als onzekerheden, jongens en mode. Zwart: ‘Ik wil opgroeiende meiden vertellen: het komt goed, het hoort er allemaal bij en je bent niet alleen.’

De EO werkt samen met Stichting Chris. Tieners worden doorverwezen naar de stichting wanneer blijkt dat een van hen hulp nodig heeft.

De afleveringen van CHICA zijn vanaf aanstaande vrijdag te zien op NPO Zapp. Op elke maandag wordt het gesprek tussen de presentatrices, het meidenpanel en de experts..

