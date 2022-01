5,7 miljoen kijkers zien persconferentie

Hilversum

De eerste coronapersconferentie van het nieuwe kabinet heeft vrijdag gemiddeld ruim 5,7 miljoen kijkers getrokken. Dat zijn er minder dan de laatste extra ingelaste persconferentie van 18 december. Deze was op een zaterdagavond en trok toen bijna 6,9 miljoen kijkers. De laatste reguliere persconferentie een week eerder was goed voor 5,2 miljoen kijkers. De persconferentie zag er voor de vaste kijker dit keer anders uit. Minister Ernst Kuipers maakte zijn debuut en ondersteunde zijn verhaal met graphics. Daardoor moesten de gebarentolken wijken. Deze stonden nu niet langer tussen de twee sprekers in maar in een aparte ruimte. <

