Stellen in soorten en maten

Niks is voor veel tv-kijkers zo aantrekkelijk als een kijkje in andermans leven. Reality-programma’s zijn er in overvloed en ze trekken vaak de nodige kijkers.

Denk bijvoorbeeld aan het KRO-NCRV-programma Een huis vol, waarbij meerdere gezinnen met meer dan gemiddeld veel kinderen langere tijd gevolgd worden. Of Ik vertrek van AVROTROS dat de belevenissen in beeld brengt van mensen die naar het buitenland verhuizen. Op een zelfde leest geschoeid is Wat een stel. Dit programma uit de BNNVARA-stal volgt een jaar lang tien stellen. De kijker mag meegenieten van een specifiek onderwerp waar een stel op dit moment druk mee is.

Ruben en Lize bijvoorbeeld. Ze zijn acht jaar samen, hebben allebei het syndroom van Down en proberen een steeds zelfstandiger bestaan op te bouwen. De kijker ziet hoe de twee de koffers inpakken. Ze gaan samen een nachtje weg en proberen dit zo veel mogelijk zonder hulp ..

