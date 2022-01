Axel Webber werd afgewezen op Juilliard, maar zijn achterban liet dat niet zomaar gebeuren

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Axel Webber werd geweigerd op het conservatorium Juilliard in New York. Zijn volgers lieten dat niet zomaar gebeuren en kwamen in actie.

Een paar weken geleden ging Axel Webber al viraal na een tiktok over zijn bizar kleine appartement in Manhattan. Mensen die reageerden waren verbaasd dat hij in zo’n klein appartement kon leven en schrokken van de huurprijs die hij ervoor betaalt. ‘Whatever your expectations are, lower them (wat je verwachtingen ook zijn, stel ze naar beneden bij)’, begint hij zijn video waarin hij een korte rondleiding geeft.

Door de video’s over zijn woning heeft Axel er heel wat volgers bij gekregen. Hij woont nog maar een paar weken in New York en neemt zijn volgers mee op zijn verkenning in de stad.

Axel heeft ook verschillende tiktoks geplaatst waarin hij praat over zijn droom om acteur te worden. Hij wil graag naar Juilliard, een prestigieuze ..

