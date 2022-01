Die allesbepalende twaalfduizendste

In een mensenleven kan een fractie van een seconde allesbepalend zijn. Het is een van de inleidende zinnen van Andere Tijden Sport-aflevering Het trauma van Sotsji. De hoofdrolspelers zijn Jan Smeekens en Michel Mulder en het woord dat centraal staat is ‘twaalfduizendste’.

10 februari 2014 was een van de meest memorabele dagen in de schaatsgeschiedenis. De finale van de 500 meter schaatsen op de Olympische Spelen in Sotsji kende een ronduit dramatische afloop. Jan Smeekens klokte een geweldige tijd en op het scorebord verscheen een 1 achter zijn naam. Goud! Terwijl Smeekens een ereronde reed, bleek dat niet hij maar landgenoot Michel Mulder de olympisch kampioen was. Na een correctie van de tijd was Mulder twaalfduizendste van een seconde..

