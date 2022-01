Echo’s uit de mythologie

Out Stealing Horses is geen film voor lachebekjes. Het leven kan mensen ongenadig hard treffen. De vraag is: wat doe je met de scherven als je verwachtingen stukgeslagen zijn?

Out Stealing Horses, de door Hans Petter Moland geregisseerde verfilming van de veelbekroonde roman van Per Pettersen, is een coming-of-agedrama. Het gaat over de 15-jarige Trond die door de gebeurtenissen van één zomer, en de nasleep hiervan, richting volwassenheid groeit.

Tegelijkertijd is het een verhaal over ouderdom en vrede vinden met wie je als volwassene bent geworden. Trond (gespeeld door een knap acterende Stellan Skarsgård) is namelijk al 67 als de film begint. Hij leeft op de overgang van het vorige naar het huidige millennium. Zijn vrouw is onlangs overleden en hij trekt zich terug in een dorpje in het oosten van Noorwegen.

Voor het eerst van zijn leven is hij alleen, een eenzaamheid die hij altijd gezocht hee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .