Vanavond op televisie: Dictator van de dansvloer

Migranten en muziek. Dat zijn de hoofdingrediënten van de documentaire Here we move, here we groove over Robert Soko, een Bosniër die dertig jaar geleden naar Berlijn vluchtte.

Soko is uitgegroeid tot een bekende dj van Balkan Beats: volksmuziek uit de Balkan gemixt met moderne pop- en dancemuziek. Met opzwepende beats weet hij iedereen de dansvloer op te krijgen. Maar daar heeft hij genoeg van, vertelt hij. ‘Ik lieg als ik mijn hand in de lucht steek, ik speel toneel. Ik ga er niet meer zo in op als vroeger.’

Daarom gaat hij op zoek naar iets anders. Hij wil de nieuwe ‘sound’ van Europa ontdekken, met de hulp van nieuwe migranten, die net als hij hun vaderland zijn ontvlucht en in Berlijn een thuis hebben gevonden. Alhoewel, een thuis? In alle verhalen en liederen van de migranten klinkt de heimwee naar hun geboortegrond door. Zo denkt Abdallah aan zijn tijd in Syrië: ‘Ik haal iets op voor mijn moeder beneden, ..

