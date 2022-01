‘Functie elders’-foto van Bart Maat Nieuwsfoto van het jaar

Den Haag

De winnaar werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Beeld en Geluid Den Haag, die via een livestream te volgen was. Op de foto staat Ollongren, die na een positieve coronatest snel het Binnenhof moest verlaten. Op een stapel documenten die ze in haar handen heeft, is de tekst ‘Omtzigt functie elders’ te lezen, die sloeg op toen nog CDA-politicus Pieter Omtzigt. De foto zorgde voor een flinke vertraging in het formatieproces en voor een deuk in het vertrouwen dat veel burgers en Kamerleden in het kabinet hadden. De foto werd door EenVandaag ook verkozen tot het politieke moment van 2021.

‘Wat ik vooral realiseerde dit jaar is dat fotojournalistiek wel echt een verschil kan maken’, zegt Maat na het in ontvangst nemen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .