Vaarwel standaardman?

Presentator en journalist Sophie Frankenmolen (vooral bekend van het confronterende televisieprogramma RAMBAM) onderzoekt in hoeverre onze samenleving is ingesteld op de (witte) standaardman en hoe anderen die van deze mediaan afwijken daar problemen van ondervinden. Dit onderzoek vindt plaats in vier afleveringen aan de hand van de thema’s gezondheidszorg, technologie, dagelijks leven en werkvloer.

Gisteren ging de eerste aflevering van Reference Man vooral over het medische verschil tussen man en vrouw en de achterstand in de kennis over het vrouwelijke lichaam. Het besef daarvan dringt maar langzaam door, met grote gevolgen van dien, als verkeerde diagnoses of medicijnen voor vrouwen. Alle organen, de hormonen, de hersenen, ja..

